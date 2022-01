Rocco Siffredi, actor italian cunoscut pentru prestatiile sale in filmele XXX, si-a anuntat in mod oficial candidatura la presedintia Italiei, in contextul in care Parlamentul tarii intampina dificultati in a alege succesorul lui Sergio Mattarella. Initial, totul fusese doar o gluma. Porno-vedeta si-a anuntat candidatura la presedintia Italiei pe Instagram. Acesta pare sa profte de […] The post Cel mai inalt rang din Republica Italia, coborat pana la nivelul XXX: candidat-surpriza la functia de presedinte! first appeared on Ziarul National .