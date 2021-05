Stiri pe aceeasi tema

- Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, a marturisit la Xtra Night Show ca in urma cu doar cațiva ani a fost internat intr-o clinica din Spania pentru a putea sa scape de vicii și pentru a putea sa-și schimbe stilul de viața. El a declarat ca juca la cazino și ca pierdea mii de euro.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri ca în curând, s-ar putea renunta la obligativitatea purtarii mastii de protectie în spatiile deschise neaglomerate. Decizia se datoreaza faptului ca România se afla pe o panta descendenta…

- Cinci comune din județul Cluj au înregistrat o scadere a ratei de infectare cu COVID-19 sub 3,5 la mia de locuitori, ceea ce înseamna ca restricțiile de weekend nu mai sunt aplicabile în localitați, începând de vineri. …

- Dinamo este intr-o situație critica in Liga 1, iar „cainii” fac orice pentru a se salva de la retrogradare. Echipa alb-roșie e pe locul 9 in play-off-ul Ligii 1, loc retrogradabil, iar pentru a trece peste momentul negru a plecat și la ajutor divin. ...

- Astrologii vin cu noi detalii pentru cele 12 semne ale horoscopului. Care sunt lucrurile prin care vor trece in perioada cuprinsa intre 26 aprilie și 2 mai? Pentru una din zodii e bucurie mare pentru ca urmeaza sa scape de probleme. Horoscop pentru 26 aprilie – 2 mai 2021 Berbec – Oamenii toxici din…

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula a declarat, intr-un interviu pentru Economedia, ca Metrorex se indreapta spre intrarea in insolventa, nefiind „foarte departe de acest moment”, care va fi decis de consiliul de administratie.

- Municipiul Cluj-Napoca are mari șanse sa scape de restricțiile din timpul saptamanii, avand in vedere ca rata de infectare a scazut sub 7,5 și a continuat sa scada zilele trecute.Astfel, rata de incidența in municipiu a ajuns luni, 12 aprilie, la 7.07 cazuri la mia de locuitori.Cluj-Napoca scapa de…

- Tribunalul Bucuresti a decis luni incetarea procesului penal impotriva lui Sorin Ovidiu Vintu in dosarul in care este acuzat ca i-a dat un milion de euro fostului presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu, pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii. Motivul invocat…