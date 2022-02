Cel mai important proces pentru Peninsula Constanta! Vicepresedintele Curtii de Apel si presedintele Sectiei de Contencios decid daca barierele raman ridicate

Stiri pe aceeasi tema

- La Sectia I Civila sunt 18 posturi de judecator, la Sectia a II a Civila sunt prevazute 16 posturi de judecator, la Sectia de Contencios administrativ si fiscal sunt 14 posturi, iar la Sectia Penala sunt 13 posturi de judecator. Hotararea nr. 35 13.12.2021 a Colegiului de Conducere, ce vizeaza componenta…

- Tribunalul Constanta a inregistrat sub indicativul 807 118 2022 cererea formulata de doua parohii din Zona Peninsulara pentru anularea Regulamentului de acces al Peninsulei. Surse judiciare au precizat pentru ZIUA de Constanta ca dosarul privind anularea Regulamentului de acces va fi analizat de completul…

- Dosarul in care decizia Tribunalului de ridicare a barierelor a fost atacata in recurs de CLC a fost inregistrat vineri, 21 ianaurie 2022, pe rolul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Constanta, urmand ca prima infatisare in recurs sa fie stabilita ulterior. "Noi, consilierii…

- Decizia a fost pronuntata in dosarul 2573 118 2021 , de Sectia de Contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel, in completul C1 Recurs, format din magistratii Claudiu Rapeanu vicepresedintele Curtii de Apel , Francisc Nemeth presedintele Sectiei de Contencios administrativ si fiscal si Alexandru…

- Judecatorii Tribunalului Constanta, in completul CA9 al Sectiei de contencios administrativ si fiscal, prezidat de magistratul Iulia Laura Opariuc Dan, presedintele sectiei, au motivat hotararea prin care a fost suspendat, in prima instanta, Regulamentul de acces in Zona Peninsulara a Constantei.Este…

- Totul a pornit de la un prejudiciu calculat de reprezentantii firmei la peste 29,6 milioane de lei, din cauza Pestei Porcine, autoritatile luand decizia sacrificarii porcinelor companiei. Magistratii Sectiei a II a Civile, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel, in Completul C1 Recurs…

- De 1 Decembrie un barbat din Alba a „sarbatorit” cu un dosar penal: A fost prin de polițiști in timp ce conducea fara permis De 1 Decembrie un barbat din Alba a „sarbatorit” cu un dosar penal: A fost prin de polițiști in timp ce conducea fara permis Un tanar, de 21 ani, din comuna Jidvei s-a ales cu…

- Propunerea de delegare a judecatorului Francisc Nemeth in functia de presedinte al Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel va fi analizata de Sectia pentru judecatori a CSM in data de 2 decembrie 2021. Curtea de Apel Constanta ar putea avea un presedinte nou In Sectia pentru judecatori…