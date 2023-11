Stiri pe aceeasi tema

- Iranienii l-au intampinat, luni, cu fast starul portughez al echipei saudite Al Nassr, Cristiano Ronaldo, sosit la Teheran pentru meciul cu formatia locala Persepolis Teheran, un meci devenit posibil in urma apropierii diplomatice dintre Iran si Arabia Saudita, relateaza AFP, potrivit news.ro.Zambitori,…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) a fost integralist pentru Al Nassr in victoria cu Al-Raed (3-2), din etapa a 6-a din Arabia Saudita. Portughezul a fost printre marcatori, punctand pentru 3-0, in minutul 79, dupa ce Mane (45+1) și Talisca (49) au dus-o pe Al Nassr in avantaj. Fostul star de la Manchester…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a decis sa gazduiasca in hotelul sau luxos de patru stele din Marrakesh supravietuitori ai cutremurului devastator din Maroc, relateaza News.ro . Hotelul Pestana CR7, situat la vest de centrul orasului, a primit mai multe persoane, inclusiv o spaniola care a fost…

- Mircea Lucescu este unul dintre cei mai de succes antrenori romani. In aceasta vara a avut oferte de la mai multe echipe, printre care Fenerbahce și Al-Nassr, formația la care joaca starul Cristiano Ronaldo. Tehnicianul lui Dinamo Kiev a dezvaluit, in exclusivitate, pentru Playsport de ce a refuzat…

- Al Nassr, echipa la care joaca Cristiano Ronaldo și Sadio Mane, il vrea cu insistența pe Alisson (30 de ani), portarul lui Liverpool. Șefii lui Al Nassr s-au enervat teribil pe portarul Nawaf Al-Aqidi, dupa infrangerea cu Al Ettifaq, scor 1-2. Ei cauta un nou goalkeeper și ar insista pentru Alisson,…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a castigat sambata primul trofeu cu echipa sa, Al-Nassr, invingand pe Al-Hilal in finala Cupei Campionilor Cluburilor Arabe. Cristiano Ronaldo a fost factorul decisiv pentru victoria echipei saudite Al-Nassr in finala jucata sambata a Cupei Campionilor…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat golul care a adus calificarea echipei sale, Al-Nassr, in finala Cupei Arabe a Cluburilor Campioane, gratie victoriei obtinute in fata formatiei irakiene Al-Shorta (scor 1-0), miercuri la Abha (Arabia Saudita).Ronaldo a inscris in minutul 75 al acestei intalniri,…

- Cristiano Ronaldo a fost protagonistul unui moment amuzant in timp ce era cazat alaturi de ceilalți jucatori de la Al Nassr intr-un hotel din Arabia Saudita. Acesta a sunat, din greșeala, o vedeta TV, iar conversația celor doi a devenit vitala pe internet. Ce i-a spus fotbalistul și ce i-a cerut vedeta.…