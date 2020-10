Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui apel la 112 a tinerei, la adresa la care locuieste cuplul a fost dirijat un echipaj al Gruparii de Jandarmi Mobila Brasov, care, in urma verificarilor preliminare, a constatat ca, pe fondul unor divergente, intre agresor si victima a avut loc un conflict, care s-a soldat cu injunghierea…

- Jador are acum tot ce-și dorește, laudandu-se cu o avere colosala, la care mulți tineri nici macar nu indraznesc sa viseze. In copilarie insa lucrurile stateau complet diferit, fapt pentru care artistul nu a fost nici macar intr-o vacanța. Confesiunile emoționante ale cantarețului!

- Valentin Baluș, alias Vali Nebunu, considerat unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, lider al gruparii Sportivilor, a pierdut procesul pentru paternitatea copilului deschis impotriva fostului barbat al soției sale.

- Pompierii militari falticeneni, ajunsi la fata locului, au reusit sa-l salveze atat pe barbatul in varsta de 41 de ani, cat si capra. Nici stapanul, nici animalul nu au necesitat ingrijiri medicale. "Victima, un barbat de 41 de ani, a venit la fantana, unde, cu o zi inainte, ii cazuse o capra,…

- Un refugiat sirian a fost aclamat drept erou în Germania dupa ce a oprit un migrant afgan sa violeze o femeie, relateaza The Telegraph.Sirianul în vârsta de 30 de ani, identificat drept Faner O de catre autoritațile germane, a intervenit dupa ce a vazut o femeie atacata de…

- Un tanar de 22 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat. Acesta a intervenit in apararea unei femei agresate pe strada de fostul concubin, in noaptea de duminica spre luni, in Targu Neamț. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt,…

- O coliziune intre un autoturism si un microbuz, produsa joi, 30 iulie, in Roman s-a soldat cu o victima, dar si cu avarierea unui stalp de la reteaua de furnizare a energiei electrice. “Ca urmare a unui apel la 112, pompierii romașcani au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs in…

- Conform primelor date, exista o victima, un pieton. Azi, in jurul orei 15.10, prin Sistemul de Urgenta 112, politistii din Constanta au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in fata Spitalului militar din municipiul Constanta. Conform primelor date, exista o victima, un pieton.…