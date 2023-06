Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții la Mitoc. Ce au cautat oamenii legii Avand in vedere cercetarile care se desfașoara in trei dosare penale privind savarșirea infracțiunii de furt calificat, la data de 5 iunie 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au pus in executare 7 mandate de percheziție…

- Suspiciuni legate de o posibila frauda inscrierile pentru Regiunea Centru in Programul Casa Verde Fotovoltaice. Mai multe persoane reclama ca este imposibil ca in doar trei minute sa se poata inscrie 12.253 de persoane. Oamenii vorbesc fie despre posibilitatea ca unii dintre depunatorii dosarelor…

- Un minor de 14 ani din Chișinau, cautat pentru jaf, a fost identificat de carabinierii din Capitala, scrie Realitatea.md. „Luni, fiind implicat in serviciul de menținere a ordinii publice in sectorul Rișcani al Capitalei, un echipaj de carabinieri al Direcției regionale Centru a IGC a observat o persoana…

- Articolul VIDEO Un tanar și-a snopit in bataie iubita intr-un sediu de banca. Cautat de mascați, agresorul s-a baricadat in apartament se poate citi integral pe Stiri de Buzau . La aceasta ora este in plina desfașurare o operatiune de capturare a unui interlop care și-a batut fara mila concubina intr-o…

- Personalitatea ta poate fi determinata de forma degetelor tale și acest lucru este 100% adevarat. Daca nu crezi, continua sa citești acest articol, alege forma degetelor și vezi daca ceea ce scrie ți se potrivește sau nu.

- Oamenii ar trebui sprijiniți sa ajunga cat mai repede la școala, la un magazin, la piața, la medic ori la locul de munca. Pentru asta, administrațiile locale și centrale ar trebui sa ne asigure infrastructura necesara, iar cartierele in care locuim ar trebui sa fie construite dupa un model al Orașului…

- Senatul a adoptat in aceasta saptamana o initiativa legislativa prin care apelurile la call-center trebuie preluate de un operator uman in maximum 5 minute de la momentul efectuarii apelului. In caz contrar amenzile vor fi destul de mari. Robert Zob, unul dintre inițiatorii acestui proiect de lege,…

- Oamenii de știința au studiat indeaproape fenomenele naturale care se petrec astazi in lume, iar viitorul indepartat pare sa aduca surprize neprevizionate vreodata. Astfel, se pare ca dupa un proces mai lung de mișcare al Pamantului, va urma o separare a unui mare continent. Continentul care se va „rupe…