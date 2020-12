Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Safra, un finanțist brazilian cu origini libaneze, a murit la vârsta de 82 de ani, acesta fiind cel mai bogat om din Brazilia și cel mai bogat bancher din lume, relateaza Reuters și Globo.Safra a ajutat la conducerea și extinderea imperiului bancar și financiar al familiei sale,…

- Cea mai in varsta persoana din Iran, un kurd, a decedat la varsta de 138 de ani, potrivit documentelor sale de identitate, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna, relateaza AFP potrivit news.ro. Ahmad Soufi a murit miercuri la Saqqez, in provincia Kurdistan, situata in vestul Iranului,…

- El a murit ca urmare a unui cancer, in locuinta din New York, a precizat aceeasi sursa. Nascut la Massachussetts, a fost dramaturgul american cel mai mult adaptat in istoria teatrului francez. Scrierile sale au fost jucate in cele mai importante teatre din tara de actori precum Gerard Depardieu, Pierre…

- Dramaturgul american Israel Horovitz, autor a zeci de piese de teatru cu succes international, a murit luni, la varsta de 81 de ani, a informat miercuri agentul sau din Paris, potrivit AFP. Personalitate a scenei "off Broadway" (teatre din Manhattan cu o capacitate de 100-499 de locuri, mai mici decat…

- Renumitul poet Geza Szocs, nascut la Targu Mures, laureat al premiilor Kossuth si Jozsef Attila decernate de statul ungar si presedintele filialei PEN Club din Ungaria, a murit la varsta de 67 de ani, informeaza agentia de presa MTI. Decesul cunoscutului poet transilvanean a fost confirmat joi seara…

- Jerry Jeff Walker, cantaret si compozitor, cunoscut pentru melodia "Mr. Bojangles" si un reprezentant de marca al muzicii country din Texas, a murit la varsta de 78 de ani, scrie Variety, relateaza News.ro..Decesul lui Walker a fost anuntat sambata de KTRK-TV din Houston, post afiliat ABC.…

- Emyr Humphreys, prolific scriitor si dramaturg galez considerat „gigant al culturii secolului 20” de unul dintre biografii lui, a murit la varsta de 101 ani, informeaza BBC, potrivit News.roHumphreys a scris peste 20 de romane inainte de a se retrage din activitate la varsta de 90 de ani.…

- ​Mircea Pascu, fost presedinte al Federatiei Române de Fotbal, a încetat din viata, la vârsta de 85 de ani, informeaza frf.ro.“Federatia Româna de Fotbal regreta disparitia, la vârsta de 85 de ani, a fostului presedinte al Federatiei Române de Fotbal,…