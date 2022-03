Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul otelului Vladimir Potanin, actionarul majoritar al grupului Norilsk Nicke, ii averizeaza pe oficialii de la Kremlin ca intentia de a confisca activele companiilor care s-au retras din Rusia, ca represalii din partea tarilor occidentale dupa invadarea de catre Moscova a Ucrainei, va submina…

- Confiscarea activelor companiilor care s-au retras de pe piața rusa dupa invadarea Ucrainei ar distruge încrederea investitorilor pentru urmatorii zeci de ani și ar readuce Rusia în zilele catastrofale din timpul Revoluției bolșevice din 1917, a avertizat magnatul rus al metalelor, Vladimir…

- Am primit, din partea Biroului Purtatorului de Cuvant al Departmentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, principalele cinci narațiuni de dezinformare pe care Kremlinul le folosește in incercarea de a umple mediul informațional cu narațiuni false despre acțiunile sale in Ucraina. https://www.state.gov/russias-top-five-persistent-disinformation-narratives/…

- “Este nevoie imediat de restrictii mai dure pentru Rusia”, sustine Florin Citu, sambata, intr-un mesaj pe Twitter. El considera ca ar trebui sa vizam toate interesele financiare ale Rusiei in tarile noastre, precum si persoanele care au legatura cu Kremlinul si bunurile lor. “Istoria ne va judeca dupa…

- Proteste spontane anti-razboi au avut loc joi in mai multe orașe din Rusia, dupa ce armata rusa a inceput invazia in Ucraina. Acțiunile au fost popularizate pe Telegram, un mediu preferat de mulți internauți din Rusia și din statele vecine acesteia. In orașul Tomsk, capitala regiunii cu aceeași nume…

- Un sondaj realizat la cererea CNN arata ca jumatate dintre ruși considera justificata decizia Moscovei de a utiliza forța militara pentru a impiedica Kievul sa adere la NATO. In același timp, 36% dintre respondenți considera ca este necesara intervenția armata pentru „reunirea celor doua țari”. Unu…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile de luni in scadere cu 1,8%, iar componenta sa bancara a coborat cel mai mult, cu 3,2%, pe fondul declinului burselor majore, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, transmite CNBC. Mai multe tari si-au indemnat cetatenii sa paraseasca…

- Ucraina a declarat duminica ca va „continua sa demonteze” orice grup pro-rus, dupa acuzațiile britanice ca Moscova încearca, potrivit Londrei, sa impuna Kievului un lider pro-rus, relateaza AFP.„Statul nostru își va continua politica de demontare a oricarei structuri…