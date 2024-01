Cel mai bogat burlac de pe planetă, fiul sultanului din Brunei se însoară! Nunta va dura 10 zile Fiul sultanului din Brunei, cand va cel mai bogat om de pe planeta și regele petrecerilor excentrice, se insoara. Prințul Abdul Mateen va avea o nunta și festivitați dedicate care vor dura 10 zile. Dincolo de indatoririle sale monahale, Mateen (32 de ani) s-a ocupat cu sportul, fiind jucator de polo pe iarba, șef al unei echipe de yachting, pilot de elicopter și avion, mai nou influencer, star pe Instagram. Ca jucator de polo, Abdul Mateen a ajuns de doua ori la Cupa Asiei de Sud-Est, in echipa Bruneiului. Viața sa expusa pe paginile sale de socializare este una plina de opulența, din care nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

