Misterul crimei din cartierul iesean Dalas, care a tinut cu sufletul la gura locuitorii din zona in primele zile ale acestui an, a fost elucidat. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au aflat ieri identitatea femeii care a fost gasita moarta, pe jumatate dezbracata, vinerea trecuta. Este vorba de o femeie de 59 de ani pe nume Rodica Onofrei, care locuia singura in zona Podu de Piatra si care era matusa unuia dintre suspectii din acest caz. Narcis Sin es (...)