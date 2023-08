Cei mai tari piloți de drift din Europa se dau cu mașinile în Piața Constituției In acest weekend, Bucureștiul va fi gazda etapei a patra din Campionatul Național de Drift. La concurs vor lua startul, pe langa piloții romani, sportivi din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Norvegia și Italia. Aceasta etapa se desfașoara in cadrul APEX Fest, festival de motorsport aflat la prima ediție. Dupa 7 ani, o etapa din Campionatul Național de Drift revine in acest weekend in Piața Constituției! Evenimentul se anunța unul de mare anvergura, iar la start vor fi 70 de piloți din Norvegia, Italia, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova și Romania. Concursul din Piața Constituției este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

