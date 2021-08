Cei mai puternici şi cei mai viteji: batavii din Dacia romană, în Historia de august Imaginati-va: in anul 136, in zona in care se afla astazi localitatea Razboieni-Cetate (jud. Alba), intre Apulum/Alba Iulia si Potaissa/Turda, imparatul Hadrian aduce o trupa de elita a armatei imperiale, mandra de originile sale razboinice, bogata si spectaculos echipata. Ala I milliaria Batavorum ‒ si ce impact trebuie sa fi avut ea asupra mediului rural al Daciei: o mie de soldati (cu tot cu caii lor), care isi construiesc un castru impresionant, de peste 5 hectare, si, langa castru, se dezvolta o asezare civila prospera. Stim ca e asa, caci se sapa in mod sistematic la Razboieni si se descopera,… Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

Sursa articol: historia.ro

