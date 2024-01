Cei mai mulți maghiari cred că lucrurile merg într-o direcție greșită în Ungaria La sfarșitul lunii decembrie 2023 și la inceputul lunii ianuarie 2024, 78% dintre unguri au fost de parere ca lucrurile din țara au mers intr-o direcție greșita, potrivit sondajului Ipsos, citat de portalul 24.hu. Deși aceasta este o imbunatațire cu zece puncte procentuale fața de sfarșitul anului 2022, prin acest sondaj de opinie au fost identificate doar doua țari – Africa de Sud și Peru – in care oamenii sunt mai pesimiști. Pe de alta parte, polonezii au devenit mult mai optimiști decat au fost dupa schimbarea guvernului, in timp ce in decembrie 2022, 84% credeau ca lucrurile se mișca in direcția… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

