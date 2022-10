Cei mai mari producători de automobile din lume intenţionează să cheltuie aproape 1.200 de miliarde de dolari până în 2030 pentru vehicule electrice Cifra de investitii in vehicule electrice, care nu a mai fost publicata anterior, depaseste estimarile anterioare de investitii ale Reuters si este de peste doua ori mai mare fata de cel mai recent calcul publicat cu doar un an in urma. Pentru a pune cifra in context, Alphabet, compania-mama a Google si Waymo, are o capitalizare de piata de 1.300 de miliarde de dolari. Conform analizei, producatorii de automobile au prognozat planuri de a construi 54 de milioane de vehicule electrice cu baterii in 2030, reprezentand mai mult de 50% din productia totala de vehicule. Pentru a sustine acest nivel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

