Cei mai bine plătiți YouTuberi în 2020 Cei mai bine platiți YouTuberi in 2020 Copii, adolescenți sau oameni aflați la varsta adulta au devenit in ultimii ani staturi de YouTube, creandu-și canale specializate și atragand sute de mii, chiar milioane de subscriberi. Prin prisma succesului de care se bucura, mulți dintre ei au facut adevarate averi, incasand bani din contracte de publicitate și din reclamele rulate in timpul videoclipurilor lor. La final de an, revista Forbes a intocmit topul celor mai bine platiți YouTuberi internaționali. In topul clasamentului se afla un copil de 9 ani, care ar fi caștigat 29,5 milioane de dolari in… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Ryan Kaji, 9 ani, un copil din Texas, este cel mai bine platit YouTuber din acest an. Baiatul a reușit aceasta performanța atat in 2018, cat și in 2019, informeaza The Guardian. Ryan Kaji a caștigat 29,5 milioane de dolari de pe "Ryan’s World", canalul sau de YouTube, precum și o suma estimata la 200…

