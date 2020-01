Cei doi barbați care pretind ca au fost abuzați de Michael Jackson, și care apar in documentarul Leaving Neverland, pot da in judecata doua dintre companiile starului, dupa decizia unei cuți din SUA, conform BBC.com. Wade Robson și James Safechuck susțin ca au fost abuzați sexual de Michael Jackson in anii 80 și 90 in timp ce stateau la ferma sa din Neverland. Starul a murit in 2009 iar familia sa a negat cu vehemența acuzațiile, potrivit bbc.com.

Inițial curtea le-a respins celor doi dreptul la proces pentru ca legea in California prevede ca acuzațiile de abuz sexual contra unui minor…