Cei care se vaccinează pot primi voucherele și la 6 luni de la imunizare Persoanele care se imunizeaza impotriva COVID-19 vor putea ridica tichetele de masa in termen de 6 luni de la data vaccinarii cu schema completa, potrivit unui ordin emis de ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. „Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare intre data intrarii in vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 […] The post Cei care se vaccineaza pot primi voucherele și la 6 luni de la imunizare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care s-au vaccinat anti-COVID-19 cu schema completa, dupa 31 august, pot beneficia de cinci vouchere in valoare de 20 de lei fiecare. Secretarul de stat la Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat ca voucherele pentru persoanele vaccinate sunt distribuite in teritoriu in aceasta perioada.…

- Angajatii companiei Pfizer din SUA trebuie sa se vaccineze cu schema completa impotriva COVID-19 in saptamanile urmatoare. In caz contrar, ei risca sa le fie reziliat contractul, a relatat, sambata, dpa. Pfizer a cerut tuturor angajatilor si subcontractantilor sai de pe teritoriul Statelor Unite ale…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii a semnat Ordinul ministrului Sanatatii privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa, persoanelor care se vaccineaza cu schema completa de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2. Conform documentului, persoanele care se vaccineaza…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, vineri, un ordin privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2.

- Voucherele in valoare de 100 de lei pentru cei care se vaccineaza se dau in 60 de zile de la data inocularii ultimei doze. Banii necesari se dau imediat dupa ce ordinul va fi publicat in Monitorul Oficial, spune Cseke Attila. Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a semnat vineri…

- Voucherele in valoare de 100 de lei, pentru cei care se vaccineaza, se dau in 60 de zile de la data inocularii ultimei doze. Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a semnat, vineri, ordinul privind acordarea alocației de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema…

- Comunicat de presa – Ministerul Sanatatii Ministerul Sanatatii a stabilit metodologia de acordare a voucherelor pentru persoanele care se vaccineaza anti-Covid 19 Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii a semnat astazi, 10 septembrie 2021, Ordinul ministrului Sanatatii privind acordarea alocatiei…

- Ministerul Sanatatii a stabilit metodologia de acordare a voucherelor pentru persoanele care se vaccineaza anti Covid 19.Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii a semnat astazi, 10 septembrie 2021, Ordinul ministrului Sanatatii privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa,…