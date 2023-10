Cei 65 de oameni care au murit după incendiul de la Colectiv, comemorați de rude și prieteni, la 8 ani după tragedie Prieteni, familii, dar și oameni care nu i-au cunoscut pe cei decedați au venit luni, 30 octombrie, in fața cladirii unde a avut loc tragedia din octombrie 2015 pentru a le aduce un omagiu.Portretele tinerilor care și-au pierdut viața au fost amplasate in fața fostei hale a fabricii Pionierul și fiecare fotografie a fost insoțita de o scurta descriere care spunea povestea celui pierit in incendiu sau ulterior.Oamenii au adus flori și au aprins lumanari in memoria celor 65 de persoane decedate, iar un sobor de preoți a ținut o slujba de pomenire.Ce s-a intamplat in ColectivIncendiul din clubul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

