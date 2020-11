Cei 27, hotărâţi să combată terorismul în mediul online şi să întărească frontierele UE Cele 27 de state UE s-au declarat vineri hotarate sa intareasca securitatea frontierelor externe ale Uniunii si sa obtina adoptarea rapida a unei legislatii europene pentru retragerea rapida a "continuturilor cu caracter terorist" de pe internet, relateaza AFP.



Aceasta declaratie comuna a ministrilor de interne ai UE a fost adoptata vineri, in urma atacurilor survenite in Franta si Austria, la exact cinci ani dupa atentatele jihadiste de pe 13 noiembrie 2015 de la Paris.



"Ne reafirmam hotararea de a face tot ce ne sta in putere pentru a lupta impotriva acestei terori barbare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orice stat din Europa poate reprezenta o tinta terorista, avertizeaza SRI printr-o postare pe pagina de socializare a instituției. In Romania nivelul de alerta terorista ramane Albastru-Precaut, iar Serviciul Roman de Informatii coopereaza permanent atat cu partenerii institutionali interni din cadrul…

- Serviciul Roman de Informații spune ca atentatul de la Viena este un avertisment ca orice stat din Europa poate reprezenta o tinta pentru teroristi. SRI avertizeaza ca chiar si tari precum Romania, care nu s-au confruntat in trecutul recent cu atentate teroriste, nu se pot considera la adapost de asemenea…

- Nivelul de alerta terorista ramane in Romania ''Albastru-Precaut'', a informat, marti, Serviciul Roman de Informatii (SRI), care a transmis ca amenintarea terorista in Europa este una actuala si "pe un trend ascendent". "Atentatele teroriste comise recent in Europa, in…

- "Atentatele teroriste comise recent in Europa, in Franta (Paris, Nisa, Avignon) in luna octombrie si Austria (Viena), la 02.11.2020, confirma actualitatea amenintarii teroriste la adresa Europei, chiar si in conditiile in care continentul se confrunta cu o criza sanitara profunda, pe un trend ascendent.…

- Atentatele teroriste comise recent in Europa, in Franta (Paris, Nisa, Avignon) in luna octombrie si Austria (Viena), la 02.11.2020, confirma actualitatea amenintarii teroriste la adresa Europei, chiar si in conditiile in care continentul se confrunta cu o criza sanitara profunda, pe un trend ascendent,…

- Serviciul Roman de Informații a transmis, marți, la aproape 24 de ore de la atacul din capitala Austriei, intr-o tara central-europeana, ferita de asemenea de atentate teroriste in istoria recenta, este un avertisment ca orice stat din Europa poate reprezenta o tinta.”Terorism in vremea pandemiei…

- Autor: Publicat: 14 Decembrie, 2011 - 05:10 Florentin SCALETCHI Analist politic Autentificare pentru a posta comentarii Desi autoritatile romane ne repeta constant ca este periculos sa calatoresti in strainatate in aceste zile, deoarece exista riscul de a te contamina cu acest virus pacatos - Covid-19,…

- Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, care a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului de la Paris va fi anuntata vineri, relateaza…