Stiri pe aceeasi tema

- Cehia renunta din data de 9 februarie la obligativitatea prezentarii certificatului COVID pentru mersul la restaurante sau pentru participarea la evenimente culturale si sportive, a anuntat miercuri premierul ceh Petr Fiala.

- Mii de cehi s-au adunat duminica in Piața Wenceslas din Praga, fluturand steaguri și scandand lozinci impotriva restricțiilor COVID-19, chiar și in contextul in care infecțiile cresc, potrivit Reuters . Protestatarii s-au opus in principal restricțiilor mai dure pentru persoanele nevaccinate, inclusiv…

- Germania și Cehia au completat, vineri, clubul tarilor europene care au introdus in legislatiile lor nationale obligativitatea de vaccinare anti-Covid. Deputatii germani au adoptat vineri o lege care obliga personalul medical sa se vaccineze impotriva COVID-19, facand astfel un prim pas catre…

- Inca de cand a fost impus in Romania, certificatul verde a starnit numeroase probleme și controverse. Ei bine, intrebarea care sta pe buzele tuturor romanilor este pana cand vor mai fi obligați sa prezinte acest document in diferite contexte. Alexandru Rafila nu a ezitat, astfel ca a oferit un raspuns…

- Deputatii AUR au mers, luni, la sedinta comisiei de sanatate care se reunise pentru a lucra pe amendamentele depuse la proiectul de lege privind certificatul verde la locul de munca. George Simion i-a acuzat pe parlamentarii de la PNL, USR si PSD ca doresc sa treaca amendamentele pe repede inainte…