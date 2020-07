Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat ca ar putea fi necesare masuri mai extinse pentru a incetini raspandirea coronavirusului in Israel, deoarece numarul de infectii creste rapid in utimul timp in tara, transmite dpa, conform Agerpres. El a anunțat discuții, luni, cu președintele Knesset-ului…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat joi o reforma fiscala ”inevitabila” ca urmare a crizei economice si sanitare provocate de epidemia COVID-19 si are pentru aceasta in vedere o crestere a impozitelor, mai ales a celor percepute marilor companii, relateaza AFP, conform Agepres.ro. Dupa enormul…

- Sorin Roșca Stanescu Poziția lui Ludovic Orban este disputata in forța. Este un adevarat concurs. Intre procurori și Parlament. Oare cine va ajunge mai intai la linia de sosire? Premierul este prins ca intr-o menghina in capcana maștilor de protecție. Și nu mai scapa. Dromaderul s-a transformat in camila.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, respinge vehement, cu indignare, ideea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, ridicata de Eugen Teodorovici, in cazul in care va refuza desemnarea unui premier din partea majoritații parlamentare, in urma adoptarii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban II.…

- Jurnalistul Ion Cristoiu demasca o minciuna promovata de ministrul sanatații, Nelu Tataru, pentru a justifica prelungirea starii de alerta. Tataru a informat greșit ca in Franța se introduc noi restricții, probabil pentru a justifica dorința PNL de a prelungi starea de alerta. “Ministrul sanatații,…

- Dupa 15 iunie se vor putea redeschide mallurile, fara restaurante și locuri de joaca, precum și afterschool-urile, gradinițele și școlile private, a anunțat, marți, de la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis. Starea de alerta va fi prelungita, dar cu mai puține restricții. Avand in vedere…

- Guvernul a anunțat, sambata, ca premierul Ludovic Orban a achitat doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei – 2.500 lei pentru nepurtarea maștii de protecție in incinta și 500 de lei pentru fumat in spațiu inchis. Conform unor surse citate de Digi24.ro, premierul s-a dus singur la secția de poliție…

- Studiile controversate in care voluntarii sunt infectați in mod intenționat cu Covid-19 ar putea accelera dezvoltarea vaccinului, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, care a lansat noi orientari cu privire la modul in care abordarea ar putea fi justificata etic, in ciuda pericolelor potențiale…