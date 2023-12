Cehia declară zi de doliu național în urma atacului sângeros din Praga Autoritațile din Cehia au declarat ziua de sambata, 23 decembrie, ca zi de doliu național in urma unui atac armat șocant care a avut loc la Universitatea Carolina din Praga. Potrivit informațiilor furnizate de BBC, atacul a avut loc joi, in jurul orei locale 15.00, in cladirea Facultații de Arte, soldandu-se cu 14 persoane ucise și 25 ranite. Președintele Petr Pavel și-a exprimat „imensa tristețe” și „furia neajutorata” fața de pierderea de vieți „complet nenecesara”. Atacatorul, un student in varsta de 24 de ani, suspectat ca și-a ucis tatal și poate avea legatura cu alte doua decese saptamana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

