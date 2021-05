Stiri pe aceeasi tema

- In calitatea sa de vicepreședinte CALM și președinte al Delegației R.M la Congresul Autoritaților Locale și Regionale din Consiliul Europei, Primarul general Ion Ceban vine cu un set de legi ce ar trebui sa fie votate in noul legislativ. Astfel, primarul Ion Ceban cere ca partidelor candidate la alegerile…

- SCIT TEHNOLOGY SRL anunta lansarea proiectul cu titlul „Finantarea capitalului de lucru al SCIT”, proiect nr. RUE 4103 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului…

- Programul rabla la electrocasnice 2021 va da startul mai mult ca sigur la inceputul lunii mai, potrivit ministrului Mediului, Tanczos Barna. Prin programul rabla la electrocasnice, romanii primesc reduceri sub forma unor vouchere de cumparaturi in schimbul returnarii electrocasnicelor vechi.…

- Finantarea depozitelor agricole regionale a fost eliminata din ultima varianta a Planului National de Relansare si Rezilienta (PNRR), cea transmisa la Bruxelles de ministrul Investitiilor si Programelor Europene, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si…

- Impreună cu Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, echipa din cadrul primăriei Chişinău şi şefii intreprinderilor municipale de profil, primarul capitalei, Ion Ceban, a intreprins astăzi o vizită de lucru la Poligonul municipal de deşeuri de la Ţinţăreni,…

- Primarului general Ion Ceban a participat la cea de-a 40 sesiune a Congresului Autoritaților Locale si Regionale din Europa, care s-a desfașurat in format online. In cadrul reuniunii au fost stabilite prioritațile CALRE pentru anii 2021-2026. De asemenea, a fost aprobat bugetul pentru urmatorii doi…

- După mai mult de un an de muncă: ședințe, analize, prezentări și solicitări, Proiectul „Construirea instalațiilor de prelucrare definitivă a nămolului prin proces de piroliză la Stația de Epurare a apelor reziduale din municipiul Chișinău” va fi cofinanțat de Fondul Ecologic Național.…

- NICODOREL COM SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Finanțarea activitații NICODOREL COM SRL prin accesarea unui Grant capital de lucru” proiect nr. RUE 1392 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de…