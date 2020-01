Ceața persistă. Cod galben pentru patru județe din vestul țării Ceața care a pus stapanire de ieri pe intreg vestul țarii va continua și astazi sa le de-a batai de cap șoferilor, și nu numai. Meteorologii au extins codul galben de ceața cel puțin pana la miezul zilei, atat in Timiș, cat și in Arad, Hunedoara și Bihor. Conform ANM, ceața va determina reducerea vizbilitații […] Articolul Ceața persista. Cod galben pentru patru județe din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

