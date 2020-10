Ceasul inteligent, cel mai bun prieten

Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Bucuresti anunta deschiderea stagiunii 2020 - 2021 cu spectacolul "Tosca" de Giacomo Puccini, programat joi, cu respectarea conditiilor impuse de starea de alerta - un numar redus de spectatori si reprezentatii cu o durata mai scurta. Potrivit unui comunicat al ONB, transmis…

- Cardul de sanatate redevine obligatoriu din data de 1 octombrie. In plus, se mențin pana la finalul anului 2020 consultațiile la distanța acordate de medicii de familie și de medicii specialiști din ambulatoriul clinic, pentru care nu este necesara validarea cu cardul de sanatate. Citește gratuit ediția…

- Incepand de astazi, elevii revin la durata obișnuita a unei ore academice, care este de 45 de minute, iar distanța sociala in cadrul instituțiilor de invațamant din capitala a fost modificata de la 1,5 m la 1 m. Aceste și alte prevederi care se refera organizarea spațiilor in clase/salile pentru cursuri,…

- In 2019 s-au implinit 25 de ani de la inființarea trupei Class. Mihaela Cernea (42 de ani), una dintre solistele acesteia, este acum o femeie implinita. Are o cariera de succes și o familie frumoasa. Ce familie frumoasa are Mihaela Cernea ex-Class! Copiii ii impartașesc pasiunea pentru muzica Mihaela…

- Horia Brenciu, unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania, a sarbatorit joi, 27 august, 48 de ani. Juratul emisiunii Masked Singer Romania, unde il veți vedea alaturi de INNA, Ana Morodan și Codin Maticiuc din 11 septembrie, a venit de la mare special pentru lansarea grilei de toamna a PROTV. Horia…

- Casa parohiala Greco-Catolica din Roșia Montana se va bucura in curand de o investiție de peste 1 milion de lei, bani necesari restaurarii și conservarii sale. Durata de execuție a lucrarilor va fi de 24 luni de la data atribuirii contractului, iar acest proiect vine și cu un numar de cerințe pe care…

- Material susținut de Huawei Dupa ce a luat Bacalaureatul cu 9.60, vloggerul Selly recunoaște ca și-a gasit o noua pasiune – s-a apucat serios de sport. Intr-un vlog de luna trecuta, Selly marturisește ca s-a apucat de alergat dupa ce a primit cadou un ceas inteligent, care ii monitorizeaza sanatatea…

- Inspectoratul de Politie Județean Satu Mare desfasoara in perioda 17.07.2020-27.07.2020 activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru admiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, sesiunea 2020. OFERTA EDUCAȚIONALA NUMARUL DE LOCURI APROBATE IN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021…