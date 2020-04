Ceartă în PNL! Rareș Bogdan: Miniștrii să-și bage mințile în cap, altfel ies public și îi spulber „Atata timp cat aflam de la TV masurile guvernului nostru eu nu mai ies public”, le-ar fi transmis Bogdan, conform unor surse participante la discuție, potrivit unor stenograme prezentate de Digi 24. Rareș Bogdan a criticat mai mulți miniștri printre care cei de la Agricultura, Munca și Economie. De asemenea, acesta s-a aratat nemulțumit de prezența oamenilor lui Tariceanu in Guvern, in condițiile in care ALDE critica Executivul: „Eu nu știu daca ALDE mai sunt la guvernare sau in opoziție”. „Miniștrilor le spun doar atat: Sa iși bage mințile in cap și sa comunice cu partidul și sa nu faca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

