- Guvernul a aprobat, prin memorandum, organizarea concursurilor pentru circa 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, cele mai multe - 861 - urmand sa fie ocupate la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, amendarea Acordului cu Republica Moldova privind cooperarea in domeniul militar, introducandu-se prevederi prin care cele doua parti se vor sprijini, in conditii de reciprocitate si pe baza de oportunitate, in toate aspectele referitoare la pregatirea si participarea…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi actul normativ privind prelungirea cu trei luni, pana la 30 iunie 2024, a plafonarii tarifelor pentru politele de asigurare auto obligatorie (RCA), informeaza MF printr-un comunicat. ‘Executivul a aprobat actul normativ promovat de Ministerul Finantelor si elaborat…

- Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Sanatații, Programul național privind bolile rare, pentru anii 2024-2028. Documentul urmarește asigurarea accesului echitabil la diagnostic precoce, tratament și servicii de reabilitare pentru toate persoanele cu boli rare, precum și dezvoltarea colaborarii…