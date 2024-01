Cu tot mai mulți oameni confruntandu-se cu sindromul de colon iritabil, cautarea soluțiilor eficiente și rapide devine o prioritate in imbunatațirea calitații vieții. In lumina acestui aspect, descoperirile recente aduc in prim-plan un aliat surprinzator: ceaiurile. Remarcabile pentru proprietațile lor digestive și antiinflamatoare, anumite ceaiuri precum cele de fenicul, salvia, menta, anason și roinița se dovedesc a fi instrumente promițatoare in gestionarea și ameliorarea simptomelor sindromului de colon iritabil.