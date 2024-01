Stiri pe aceeasi tema

- Da, a fost perioada Sarbatorilor, da, ai poftit la sarmale, carnați, piftie, friptura, cozonac, turta dulce și cate și mai cate bunatațuri, dar, atenție!, kilogramele se așaza ușor, mai greu e sa le dai jos.

- Nu ai pofta de mancare și nu știi ce sa mai faci? Noi iți prezentam cateva ceaiuri care ar putea sa te ajute. Ce trebuie sa știi despre beneficii și contraindicații. Este important sa ceri sfatul unui medic specialist inainte de a incepe sa le consumi.

- Odata cu venirea sarbatorilor, se intensifica și momentele de bucurie in jurul mesei, dar și senzațiile de disconfort gastric. In lumina acestui aspect, specialiștii in nutriție recomanda anumite ceaiuri pentru a gestiona constipația și balonarea, probleme frecvente dupa mesele abundente de Craciun…

- Astazi, dupa ce mi am terminat activitatea la cabinet, am avut nevoie sa merg in cartier. Era ora in care elevii ieseau de la scoli. M am trezit intr un rau de adolescenti si copii, razand, tipand, imbrancindu se, miscandu se imprevizibil. Am fost nevoita sa trec printre ei si realmente am simtit ca…

- Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști romani, a vorbit despre alimentul antistres, care are numeroase beneficii pentru organism.Este vorba despre banala banana, fruct evitat de mulți, avand percepția ca ingrașa. Nutriționistul a vorbit despre beneficiile acestui fruct pe care ea…

- Zivanska este un fel de mancare traditional din Slovacia. Se prepara usor, la cuptor, iar ingredientele sunt la indemana oricui. Zivanska este un deliciu pentru "carnivori" si poate fi o buna alegere pentru o masa de duminica. Incercati aceasta reteta de Zivanska si nu veti regreta alegerea facuta!Ingrediente1…

- Anunț important pentru toți romanii! Presedintele CNAS a facut public un mesaj in care a vorbit despre serviciile medicale de prevenție gratuite pentru persoanele asimptomatice cu varsta de peste 40 de ani. Andrei Baciu a transmis lista cu analizele gratuite pe care le pot face aceștia.

- Foarte multe persoane se lupta cu kilogramele in plus. Nutriționiștii vin in ajutorul acestora cu o serie de sfaturi. Se pare ca, exita mai multe alimente care te pot ajuta sa pacalești foamea. Chiar daca au puține calorii, acestea te vor ajuta sa reduci pofta de mancare. Iata care sunt! Alimentele…