Ceaiuri care scad colesterolul și trigliceridele din sânge: Cât de des le consumi Beneficiile si puterea de vindecare a ceaiurilor din plante sunt cunoscute in intreaga lume, de secole bune. Medicina moderna si oamenii de stiinta au inceput sa descopere puterile vindecatoare ale ceaiurilor, iar cercetarile arata ca ceaiurile din plante pot trata multe afectiuni, inclusiv colesterolul marit. Care este legatura dintre ceai si colesterol Antioxidantii ajuta in lupta contra radicalilor liberi din organism, care deterioreaza celulele. Printre alimentele bogate in antioxidanti se numara si: ardeii grasi fructele de padure portocalele morcovii Ceaiurile traditionale (din arborele… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Duban ajunsese sa cantareasca 103 kilograme, iar in 7 luni de la operația de micșorare a stomacului a ajuns la 77 de kilograme. Acum, actorul se simte foarte bine și este de nerecunoscut dupa ce a slabit colosal.Andrei Duban și soția sa, Grațiela, au fost invitați in platoul emisiunii „Teo Show”,…

- Caz șocant in vestul Rusiei! Trei tinere, studente la Medicina, au fost ucise cu bestialitate, cu un topor. Totul s-a intamplat in orașul Gai din Orenburg, o regiune care se invecineaza cu Kazahstanul, iar trupurile lor neinsuflețite au fost descoperite in urma unui incendiu care a izbucnit in apartamentul…

- Analize nu reprezinta tocmai cel mai placut lucru pentru multe dintre persoane, insa trebuie sa știți ca inainte de a va fi recoltat sange aveți de respectat niște reguli foarte bine stabilie. Poți sa bei apa sau sa mananci? Ce ai voie și ce nu sa consumi?

- Afla cate beneficii au samburii de masline pentru organism si sub ce forma ar trebui folositi.Beneficiile samburilor de masline1. Pudra din samburi de masline este un ingredient excelent pentru organism, avand in vedere ca favorizeaza eliminarea toxinelor din el. Purificarea sangelui este una dintre…

- Cercetatorii de la Harvard au desfașurat un nou studiu și au descoperit înca un beneficiu al consumului de nuci. Este vorba despre faptul ca exista o legatura puternica între consumul acestui aliment și longevitatea. Câte nuci ar trebui sa consumi, pentru a trai mai mult?…

- Traim vremuri in care suntem tot mai mult preocupați de alimentele pe care le consumam, așa ca, unii prefera sa gateasca in casa cam tot ceea ce pun pe masa celor dragi. Din aceasta categorie de preparate poate face parte și cașcavalul. In acest articol, iți spunem cum se face cașcavalul de casa și…

- La data de 24 august 1884 se nastea medicul si farmacistul Carol Davida.Carol Davila, pe numele de nastere Carlo Antonio Francesco drsquo;Avila in franceza Charles d 39;Avila n. 1828, Parma, Ducatul Parmei d ndash; d. 24 august 1884, Bucuresti, Romania a fost un medic si farmacist roman, de origine…

- Expresiile alaptare, hranire la san, mama, matern și lapte matern sunt acum inlocuite de Academia de Medicina pentru alaptare din SUA, anunța liebertpub.com. Academia de Medicina a Alaptarii (ABM Academy of Breastfeeding Medicine) a emis un document prin care iși revizuiește poziția și un…