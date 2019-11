Stiri pe aceeasi tema

- Un fruct pe care romanii il mananca rar sau chiar il evita are o multime de beneficii pentru sanatate. Denumite popular si „merele de aur", gutuile, fructele specifice acestui sezon, sunt recunoscute pentru proprietatile lor in medicina naturista. Aceste fructe sunt un adevarat izvor de sanatate pentru…

- Cancerul la san este cel mai frecvent dintre toate tipurile de cancer la femei și reprezinta principalul motiv de deces prin cancer la femeile din Europa. Totodata, se estimeaza faptul ca o femeie din opt, care atinge varsta de 85 de ani, va dezvolta cancer la san, iar potrivit Institutului Oncologic…

- BERBEC Vei da dovada de mai multa incredere in tine in aceasta saptamana, iar acest lucru te poate ajuta in afaceri și negocieri. Fie ca vrei sa vinzi sau sa cumperi, ideea este ca știi sa te joci cu vorbele și vrajești pe oricine se afla in fața ta. In cazul in care nu stai prea bine cu banii,…

- Matasea de porumb are efecte diuretice Matasea de porumb este recomandata in afectiunile renale, deoarece favorizeaza diureza (cresterea cantitatii de urina eliminata) si impiedica formarea calculilor si blocarea cailor urinare. Asadar, prepara o infuzie din planta uscata: doua lingurite…

- Cum a ajuns Kim Kardashian la coada calului, la dorinta sotului Kim Kardashian este obisnuita sa se scalde in lux, dar iata ca vedeta este pe cale de a se muta, alaturi de sot si copii, intr-o ferma din Wyoming! Aceasta este chiuveta din baie a lui Kim Kardashian. Pe unde se scurge apa? Kanye West visa…

- Telefoanele mobile au devenit din ce in ce mai sofisticate și iți pot permite sa faci anumite lucruri la care, inainte, nici nu puteai visa! Camerele de smartphone au avansat considerabil in ultimii ani dandu-ți posibilitatea sa realizezi opere de arta!

- Florile de galbenele sunt utilizate de mii de ani in medicina, dar și in cosmetica, datorita beneficiilor impresionante. Denumite și “flori de aur”, galbenelele se folosesc adesea atat pentru uz intern, cat și extern pentru calmarea și refacerea pielii. Ceaiul de galbenele este un adjuvant natural pentru…

- Ceaiul de flori de soc face minuni pentru silueta.Te ajuta sa elimini excesul de apa și dizolva stratul adipos. Citește și: Opt plante care te ajuta sa-ti tii tensiunea sub control Se pune la fiert o jumatate de litru de apa, dupa ce clocotește se ia de pe foc și se adauga cinci…