Ceaiul de mușețel iți poate prelungi viața, potrivit unor noi studii. S-a demonstrat ca acest tip de ceai scade procentul de deces oricare ar fi cauza cu aproape 29%.

- Ficatul joaca un rol foarte important in corpul nostru, asa ca trebuie sa avem grija de el. Ficatul este principalul organ care filtreaza toxinele din organism (alimentele nesanatoase, alcoolul, tutunul etc.). Totodata, el regleaza colesterolul si metabolizeaza glucidele si proteinele. In plus, ficatul…

- Daca te confrunti cu nas înfundat, dureri în gât si tuse, cel mai probabil esti victima racelii. Remediile naturiste sunt la mare cautare, iar printre acestea cu siguranta vei întâlni si ceaiul de ceapa, ideal pentru tuse, iar asta datorita continutului de vitamine…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat utilizarea in caz de urgența in Uniunea Europeana a pastilei anti-COVID de la Pfizer, care nu a primit inca autorizație completa de introducere pe piața, relateaza AFP, citeaza hotnews.ro.

- Fie ca este vorba de o cursa la președinție, de un maraton sau de examenul de intrare la facultate, competiția este prezenta in viața noastra inca de la varste mici. Este insa acesta un lucru bun și este ceva ce ar trebui sa le insuflam copiilor noștri? Ioana Marinescu este consilier acreditat pentru…

- Planta cu multe beneficii pentru organism. Aceasta planta este foarte cunoscuta intre romani, iar ceaiul preparat din aceasta este un remediu natural pentru multe afecțiuni, aducand beneficii enorme pentru sanatate.

- Una dintre cele mai bune modalitați de a ne menține o greutate sanatoasa, de a ramane puternici și de a trai mai mult este un lucru aparent foarte simplu, pe care il facem in mod natural inca din copilarie. Tot ce trebuie sa facem este sa mergem. Mersul pe jos, ideal macar pentru 30 de minute pe zi,…

- Auzim tot mai des de laptele de migdale, insa puțini știu ca acesta are multe proprietați, iar majoritatea dintre ele sunt comune cu cele ale lapteului de soia. Laptele de migdale conține un numar foarte mic de calorii, insa are o gramda de fibre solubuile și insolubile care ajuta la prejecarea pereților…