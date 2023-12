Stiri pe aceeasi tema

- "Marcam astazi Ziua Minoritaților Naționale, o zi in care celebram diversitatea culturala, etnica și religioasa, care imbogațește intotdeauna orice națiune și contribuie la dezvoltare, deschidere și progres. Prin activitatea noastra politica, trebuie sa ne straduim sa ne asiguram ca toate vocile sunt…

- Aflați din randurile urmatoare care sunt doar 6 dintre motivele pentru care ar trebui sa incepeți sa beți ceai de scorțișoara in fiecare zi. Scade nivelul de glucoza din sangeIn primul și in primul rand, odata ce veți incepe sa consumați zilnic ceai de scorțișoara, acesta va scadea nivelul de glucoza…

- Una dintre metodele naturale de susținere a sanatații ficatului este prin includerea unor alimente detoxifiante in dieta. In continuare, veți descoperi 10 alimente care contribuie la curațarea ficatului și menținerea sanatații generale.Lamaile:Lamaile sunt bogate in vitamina C, un antioxidant puternic…

- Perdelele și draperiile aduc un plus de frumusețe și confort oricarei incaperi, dar au tendința de a deveni adevarate magnete pentru praf și necesita o curațare regulata. Descopera cum poți ingriji perdelele și draperiile fara a fi nevoie sa le dai jos de la geam. Trucul care te ajuta sa speli perdelele…

- Manichiura este o arta unde unghia este panza de pictat și gelurile sunt vopselele care te ajuta sa dai frau liber imaginației. Pentru ca lucrarea finala sa iasa conform așteptarilor ai nevoie de produse de calitate superioara care sa faciliteze munca și sa-ți ofere garanția unui rezultat ideal. Gelurile…

- Tot mai mulți dintre noi vorbim despre Indicele de Masa Corporala - IMC, știm cam care sunt valorile sanatoase, insa ce este acest indice mai exact? Descopera ce spun specialiștii despre indicele de masa corporala și cum se calculeaza el:Ce este Indicele de Masa CorporalaIndicele de masa corporala (IMC)…

- Așa cum ne-a obișnuit, bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a dezvaluit un nou leac. De aceasta data este vorba despre fructul care ajuta in lupta cu carceii. Iata ce despre ce este vorba și cat de simplu va fi sa scapi de senzația de "picioare grele".