- Dacia Sandero a ocupat locul al treilea in topul autovehiculelor noi inmatriculate in Europa in luna septembrie, potrivit datelor publicate joi, 27 octombrie, de firma de cercetare de piata JATO Dynamics, relateaza Reuters.Pe prima poziție in top s-a aflat automobilul electric Model Y, iar…

- ANAF vinde doua masini apartinand fostului ministru Elena Udrea, respectiv un Mercedes vechi de 17 ani si un Fiat 500 de 10 ani, precum si mai multe terenuri situate in apropierea lacului Straulesti, arata documente analizate de Profit.ro.Desi masinile sunt destul de vechi, Fiscul vrea 7.158…

- Romania n-a reușit inca sa ajunga la un acord cu SUA privind eliminarea vizelor de calatorie, dar chiar și așa numarul vizitelor peste Ocean a crescut semnificativ in ultimii ani.Vizele se obțin relativ ușor daca exista planuri clare de calatorie și nu se depisteaza intenția de a ramane ilegal…

- Numarul romanilor interesați de achiziția unei mașini electrice este in creștere. Mulți culeg informații și se pregatesc sa faca schimbarea, alții au cumparat deja un astfel de autoturism și impartașesc impresii.Cea mai populara mașina electrica in Romania este Dacia Spring, datorita prețului…

- Atacantul algerian Billel Omrani (29 de ani), liber de contract dupa desparțirea de CFR Cluj, a semnat un contract cu FCSB, iar Gigi Becali i-a pregatit un salariu consistent.Pentru ca nu și-a gasit o echipa in afara Romaniei, Billel Omrani a revenit in Superliga, fiind convins sa accepte…

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,64% in luna august a acestui an fata de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica.In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri…

- Sistemele de stocare care vor fi pro­duse de Tesla Energy Storage vor fi desti­nate inclusiv parcurilor eoliene si solare.Compania Tesla Energy Storage va construi in Zona Libera din orașul Braila o fabrica de echipamente pentru stocarea energiei, in urma unei investiții de 92 de milioane…

- Numarul romanilor care iși cumpara o mașina electrica este in creștere, in contextul prețului mare al combustibilului.Unii șoferi sunt atrași de economiile pe care ar putea sa le faca, alții inca documenteaza subiectul, din precauție.Ingrijorarile comune legate de o astfel achiziție…