La ce filme s-au uitat românii în primul weekend din noul an: o comedie românească, pe primul loc în top 10

Filmele „La cuţite/Knives Out“, „Blestemul/The Gudge“, „Prinţesa, «condurii roşii» şi cei 7 pitici/Red Shoes and the Seven Dwarfs“ şi „Cats“ au debutat în top 10 al box office-ului… [citeste mai departe]