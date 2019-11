Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba vor fi la datorie pe toata perioada manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei. Peste 400 de politisti vor participa la misiunea de mentinere a sigurantei publice cu ocazia manifestarilor publice prilejuite de aniversarea celor 101 ani de la Marea Unire…

- In cursul zilei de joi, la Instituția Prefectului – Județul Botoșani a avut loc o ședința tehnica de pregatire a manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei, urmata de o vizita in teren, la locul unde va avea loc ceremonialul.

- Ziarul Unirea Ceremonie militara fastuoasa la Alba Iulia, de Ziua Naționala: 1.400 de militari, 110 mijloace tehnice, 15 avioane si elicoptere Reprezentantii Diviziei 4 Infanterie ”Gemina” au facut publice modul in care se vor desfasura ceremoniile militare dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei…

- Circulația in Alba Iulia va fi restricționata pe mai multe strazi, pentru derularea evenimentelor de marcare a Zilei Naționale a Romaniei la Alba Iulia. Prin Dispoziția primarului nr. 1222/15.11.2019, se restricționeaza circulația rutiera in Alba Iulia astfel: 1. Blocarea traficului rutier in data…

- Sambata, 23 noiembrie, in șanțurile Cetații din Alba Iulia se va desfașura o noua ediție a Crosului Unirii, la care sunt invitati sa participe copii, tineri si varstnici. Prin acțiunea sportiva se dorește marcarea celor doua evenimente de la 1 Decembrie: aniversarea Marii Uniri din 1918 si sarbatorirea…

- Ceremonialul militar de la Alba Iulia, dedicat Zilei Naționale, este programat sa se desfașoare duminica, 1 Decembrie, de la ora 13.00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Pana atunci, vor fi trei repetiții ale forțelor armatei, pe strazi din oraș, ceea ce va impune unele restricții de circulație. Vezi…

- Ceremonialul militar de la Alba Iulia, de 1 Decembrie 1918, se anunța la fel de spectaculos precum a fost cel de anul trecut, adica de Centenar, cel puțin așa reiese din declarațiile reprezentanților Diviziei 4 Infanterie Gemina, care se ocupa de organizarea acesteia in Capitala Marii Uniri. Albaiulienii…

- Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, sarbatorește vineri 100 de ani de la infiintare și 44 de existența in orașul Marii Uniri. La ceremonialul militar ce se desfașoara in fața sediului unitații, participa și președintele Klaus Iohannis. In programul ceremoniei, este prezentat raportul…