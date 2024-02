Stiri pe aceeasi tema

- Astazi marcam Ziua Nationala a Lecturii. In toata țara se desfașoara activitati culturale, sociale si educationale prin care se evidentiaza importanta lecturii, in special in formarea copiilor si tinerilor. Elevii ieșeni se vor intalni cu personalitați ale lumii culturale. Prin intermediul evenimentelor…

- Campania „SEMN ca trebuie sa citești o carte!” organizata de Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu continua și in acest an. Prin intermediul acestei campanii ce se desfașoara pe parcursul a mai multor zile, se dorește marcarea Zilei Naționale a Lecturii ce se celebreaza anual in data de…

- Comunicat de presa: Prin proiectul nostru „Podul de Carți”, peste 750 de volume vor fi oferite de Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea comunitații vrancene și focșanene, in zilele de 14 și 15 februarie 2024, care marcheaza Ziua Internaționala a Donației de carte și Ziua Naționala a Lecturii…

- CARTI… Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a anuntat, de Ziua Nationala a Lecturii, ca va continua si anul acesta campania de strangere de carti pentru elevii din mediul rural. Toti cei care vor sa se alature acestei initiative, trebuie sa se inscrie pana pe 1 martie, ora 12:00, completand un formular…

- In contextul Zilei Nationale a Lecturii, ministrul Educatiei, Ligia Deca, invita cadrele didactice sa organizeze activitati de promovare a lecturii in randul anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor pe toata durata lunii februarie, potrivit Ministerului Educatiei."Ziua Nationala a Lecturii ne ofera…

- In contextul Zilei Naționale a Lecturii, ministrul Educației, Ligia Deca, invita cadrele didactice sa organizeze activitați de promovare a lecturii in randul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor pe toata durata lunii februarie. „Ziua Naționala a Lecturii ne ofera contextul sa promovam importanța…

