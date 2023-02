Cea mai săracă localitate din ţară are încasări mai mici decât o familie de pensionari speciali Zilele trecute o informatie facea turul tarii: o comuna din Iasi intra in faliment, primarul declarand ca vor fi scoase la licitatie toate bunurile primariei. HotNews a consultat starea financiara a localitatilor din Romania, iar situatia celor mai multe este dezastruoasa. Cea mai saraca localitate din tara este in Mehedinti, fiind vorba de o asezare de circa 500 de locuitori: Godeanu. Veniturile lunare proprii ale celor 4 sate care o formeaza nu le depasesc pe cele ale unei familii de pensionari speciali :putin sub 10.000 de euro lunar. In schimb, cheltuielile sunt de aproape peste 6 ori mai… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

