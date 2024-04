Spitalul Județean din Oradea, decorat de președintele României Spitalul Clinic Județean de Urgența Bihor a fost decorat, vineri, prin decret prezidențial, cu Ordinul Meritul Sanitar in grad de Cavaler, acordarea distincției fiind prilejuita de marcarea Zilei Mondiale a Sanatații, „in semn de apreciere pentru profesionalism”. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Președinției Romaniei, președintele Klaus Iohannis a acordat vineri Ordinul Meritul Sanitar in grad de Cavaler atat Spitalului Județean din Oradea, cat și celui din Drobeta Turnu Severin (Mehedinți), Spitalului Orașenesc din Zarnești (Brașov) și Spitalului Orașenesc din Beclean (județul Bistrița… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

