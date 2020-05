Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 10 mai 2020, vremea va fi frumoasa in mara majoritate a teritoriului. Daca la munte vor fi averse, la campie temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade.Prognoza ANM arata ca de sambata incepe sa se incalzeasca, fiind asteptate maxime de 25 de grade. De asemenea, prognoza meteo de…

- Joi, 30 aprilie, vremea va fi calda, dar nu scapam de averse. Chiar și in Capitala ne putem aștepta la ploi de scurta durata. Ziua, in nord, nord- vest si in centrul țarii vor fi vijelii, tunete, fulgere si grindina, iar spre seara ploile se muta in est si sud-est. Vantul va sufla slab si moderat, cu…

- Dupa cea mai calda luna ianuarie din istorie si a doua cea mai calda luna februarie, planeta a inregistrat acum al doilea cel mai fierbinte martie din istorie, a anuntat joi Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA), citata de NBC News.

- Meteo 28 martie. Procesul de incalzire a vremii continua, astfel ca maximele termice vor fi cuprinse intre 10 si 19 grade.In Dobrogea și in Baragan nu vor fi precipitații sub forma de ploi, dar vantul va continua sa sufle cu intensitate. In Moldova, pe partea de sud, dar și in nordul Munteniei, regasim…

- Meteo 27 martie. Procesul de incalzire a vremii va continua, astfel ca maximele termice vor fi cuprinse intre 9 si 19 grade.Cele mai scazute valori vor fi in estul Transilvaniei si pe litoral. In regiunile sudice, cerul va fi variabil si mai mult senin in rest. Vantul va avea intensificari in estul…

- Vremea 27 martie. Astazi procesul de incalzire a vremii va continua, astfel ca maximele termice vor fi cuprinse intre 9 si 19 grade, cu cele mai scazute valori in estul Transilvaniei si pe litoral. Cerul va fi variabil in regiunile sudice si mai mult senin in rest.Vremea 27 martie. Vantul va avea intensificari…

- In prima saptamana, vremea se va incalzi treptat, astfel incat pe 19 si 20 martie media temperaturilor maxime va ajunge la 17...18 grade. In intervalul 21-23 martie, aceasta medie va scadea pana la 7 grade, iar apoi va creste usor, de la o zi la alta, atingand 13 grade pe 29 martie. Temperaturile minime…

- ■ in ultimele doua zile au fost valori termice sub media perioadei ■ de acum se mai incalzeste nitel, dar in ultima saptamina a lunii se face din nou frig ■ Luna lui Martisor a fost capricioasa din punct de vedere termic si in citeva rinduri zilele cu valori peste media perioadei au alternat cu […]…