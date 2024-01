Cea mai rară primată din lume a fost filmată întîmplător Un moment unic a fost inregistrat in padurile din Vietnam - intilnirea cu giboni cu creasta neagra - primate din familia gibonilor, al caror numar in lume abia depașește o suta de indivizi. In inregistrarea video apar doi adulți și un tinar gibon care se joaca in crengile copacilor, urmați de un pui care face tumbe. Gibonul cu creasta neagra de est sau nomascus nasutus este o specie care numara Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- O capra neagra a fost filmata de o camera de monitorizare a faunei in Parcul Național „Domogled-Valea Cernei“, care se intinde pe teritoriile județelor Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj.

- CFR Cluj trece prin cea mai lunga serie neagra, 7 meciuri fara victorie in toate competiiile in care e angrenata. In ultimii 6 ani, de la ieșirea din insolvența, timp in care a caștigat 5 titluri consecutive de campionana (2018-2022), nu s-a mai intamplat așa ceva. Au fost cateva serii de 4 partide…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj in care regreta trecerea in nefiinta a unui mare om de stat, dr. Henry Kissinger, aratand ca, prin mostenirea sa in domeniul politicii externe si al ideilor politice, va continua contribuția sa inspirand generațiile care vin și lideri politici.„Regret trecerea…

- Polițiștii bucureșteni cauta proprietarul unei pisici și a unui troller, gasite pe Calea Victoriei de catre un barbat. Poliția Capitalei a cerut vineri ajutorul populației pe pagina de Facebook pentru a gasi persoana care a pierdut sau a uitat un troller de culoare deschisa și o mața neagra intr-o cușca,…

- Ruby și-a pus fanii pe ganduri dupa ce a publicat un videoclip in care apare alaturi de bunica ei. Un detaliu a atras atenția prietenilor virtual. Aceștia nu au ezitat sa o intrebe daca este insarcinata.

- Luni, 23 octombrie 2023, au fost demarate lucrarile de reamenajare a zonei „Capra neagra” din cartierul Hurmuzachi al municipiului Radauți. Primarul Bogdan Loghin a declarat ca investiția se ridica la aproape 700.000 de lei și este realizata de societatea Servicii Comunale. Aici se vor executa pavaje…

- Creștinii ii cinstesc pe 7 octombrie pe Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, dar și pe Sfinții Mucenici Iulian preotul, Chesarie diaconul și Polihronie. Sfinții Mucenici Serghie și Vah au trait in timpul domniei imparatului Maximian (286-305). Serghie a fost “primicer” (primul pe lista oficial recunoscuta…

- Cercetatorii de la Banca Mondiala au prezentat o lista cu 20 de țari ale caror orașe populate sint cele mai predispuse la inundații potențial mortale din cauza schimbarilor climatice. Olanda este recunoscuta drept țara cu cele mai mari riscuri, urmata de Vietnam, Laos, Bangladesh și Fiji. In top 20…