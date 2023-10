Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, pe 14 octombrie, creștinii ortodocși praznuiesc ziua Sfintei Parascheva, fiind prezenta in Calendarul Ortodox cu Cruce Roșie, deci o mare sarbatoare creștina. In aceste zile, conform canoanelor bisericești, enoriașii vor spune cea mai puternica rugaciune catre Sfanta Parascheva.

- Cartile bisericesti vorbesc despre Sfantul Ciprian ca fiind un vrajitor iscusit. Acesta putea sa porneasca vantul, tunetele sau ploaia. Cu toate acestea, viata i s-a schimbat atunci cand a incercat sa-si dovedeasca puterea farmecelor impotriva fecioarei Iustina.

- In prima zi a lunii octombrie, creștinii praznuiesc sarbatoarea Acoperamantul Maicii Domnului, cunoscuta și sub numele popular de Pocroave. Sarbatoarea poarta cruce roșie in calendar și amintește de apariția Maicii Domnului in cartierul Vlaherne (Blachernae) din Constantinopol, in secolul al X-lea.…

- Astazi, 1 octombrie 2023, este praznuita in calendarul creștin ortodox sarbatoarea Acoperamantul Maicii Domnului. De aceasta sarbatoare cu cruce roșie sunt legate multe rugaciuni puternice, dar și tradiții și superstiții populare.

- CALENDAR ORTODOX 2023: Acoperamantul Maicii Domnului Aceasta sarbatoare isi are originea intr-o minune ce s-a intamplat in Constantinopol, pe vremea imparatului Leon cel intelept, care a fost un imparat crestin si a facut mult bine Bisericii lui Hristos. De aceea Dumnezeu a dorit ca in timpul imparatiei…

- Cei șapte tineri erau soldați in armata imparatului Deciu (249-251) și propovaduiau in Efes credința in Hristos. Au fost prinși și pentru ca nu au vrut sa participe la cultul pagan, au fost duși in fața imparatului, care i-a eliberat pentru un timp, impresionat fiind de tinerețea acestora. Tinerii creștini…

- Pe data de 28 iulie, Biserica Ortodoxa praznuiește patru mari sfinți: Sfinții Prohor, Nicanor, Timon și Parmena. Acești patru ucenici ai Mantuitorului au fost randuiți de Sfinții Apostoli pentru a servi comunitații primilor creștini in slujba diaconiei.Sfinții Prohor, Nicanor, Timon și Parmena au fost…

- "Nu va e limpede ca nu zilele ne fac pe noi nenorocosi, ci noi facem nenorocoase zilele? Nu cade ghinionul zilei asupra oamenilor, ci ghinionul oamenilor pacatosi asupra zilelor lui Dumnezeu. Ca niste pete intunecate! Si tatal dumneavoastra tinea martea, spuneti, ca pe o zi nenorocoasa, iar dumneavoastra…