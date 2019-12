La un moment dat, in viața, cu toții ne confruntam cu momente in care nu mai avem speranța in ceea ce privește iubirea și ne gandim ca toate se vor sfarși cum nu se poate mai rau. Deși norocul este un lucru esențial in viața oricarui om, niciodata nu trebuie sa uitam de credința, caci prin credința se infaptuiește tot!