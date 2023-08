Cea mai profitabilă companie minieră din România a ajuns pe pierdere. Iazul industrial uriaș din Apuseni va fi și mai mare VIDEO Una dintre cele mai impiortante exploatari miniere din Romania, Cupru Min SA Abrud, iși popate continua activitatea doar daca realizeaza investiții in suprainalțarea digului barajului de la Valea Șesei. Zona este una dintre cele mai poluate din Romania și conține aproape 50 de milioane de tone de steril pe o suprafața de peste 180 de hectare. Iazul de decantare a intrat in exploatare la sfarsitul anului 1978. De atunci, a fost in exploatare cu exceptia unei perioade de circa un an, cand uzina a fost oprita, iar in iaz neutralizarea apelor acide s-a realizat prin tratarea continua de var… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

