Doua milioane de morti de COVID-19, dublul celor care si-au pierdut viata pana in prezent din cauza maladiei, este o cifra "foarte probabila" daca nu se face totul pentru combaterea pandemiei, a avertizat vineri un inalt responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, relateaza AFP, citata de agerpres. "Daca nu facem tot ce este posibil, numarul despre care vorbiti (2 milioane - n.r.) nu este numai de luat in calcul, dar din nefericire foarte probabil", a declarat directorul pentru situatii de urgenta al OMS, Michael Ryan, in cadrul unei conferinte de presa. "Daca nu continuam sa facem mai mult,…