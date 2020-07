Stiri pe aceeasi tema

- ​Primarul sectorului 3, Robert Negoița, cel care și-a lansat oficial Partidul Bucuresti 2020, a anunțat ca nu exclude susținerea lui Nicușor Dan la Primaria Generala a Capitalei, nemulțumit de ceea ce nu s-a realizat în București în cei patru ani. cât a fost condusa de Gabriela Firea.…

- In urma cu patru ani Gabriela Firea promitea construirea a 20 de gradinițe cu program prelungit, dar rezultatul este zero, a declarat, miercuri, Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Generala a Capitale „In urma cu patru ani, in campania electorala, candidatul PSD Firea promitea…

- "Nu exista rusine mai mare pentru administratia Firea-PSD decat modul dezastruos in care a gestionat problema transportului public! 8 autobuze hibrid dupa 4 ani la primarie nu pot acoperi bilantul rusinos al infrastructurii STB", a scris Nicusor Dan, marti, pe Facebook.El arata ca in mandatul…

- "Primarul PSD Gabriela Firea nu a construit in 4 ani de zile nicio gradinita noua in Bucuresti! Iar redeschiderea unor gradinite administrate de Primaria Capitalei dupa perioada de nefunctionare impusa de criza coronavirusului nu poate masca acest esec", a scris Nicusor Dan, pe Facebook. Candidatul…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca teatrele și instituțiile de spectacole se vor redeschide de luni in București, insa nu a facut altceva decat sa provoace reacții adverse. Dupa ce a fost contrazisa la scurt timp de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului care a punctat ca acest lucru ar incalca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, da vina pentru incendiul care a mistuit duminica un troleibuz in centrul orașului pe presupusele blocaje intenționate ale licitațiilor organizate de primarie pentru noi mijloace de transport in comun. ”Sper ca toti cei care blocheaza intentionat licitatiile…

- Tribunalul Bucuresti a suspendat avizul de mediu pentru PUZ Sector 1, prin care deveneau construibile parti din Parcul Herastrau, din Padurea Baneasa si alte spatii verzi din Sectorul 1. Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS pentru Primaria Capitalei, afirma ca, astfel, primarul general…

- Luni, Nicușor Dan a postat pe pagina sa de socializare, un mesaj in care iși exprima punctual de vedere in legatura cu campania de testare a populației care va incepe cu data de 1 iunie. „Daca vrea sa faca ceva pentru protecția bucureștenilor, Gabriela Firea trebuie sa dezvolte propria infrastructura…