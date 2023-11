Stiri pe aceeasi tema

- Piesa se bazeaza pe un demo compus de John Lennon inainte de a muri și predat de Yoko Ono lui Paul McCartney, in 1994. Pentru compoziția finala a fost nevoie de ajutorul Inteligenței Artificiale, a explicat McCartney, potrivit The Guardian. „Now and Then”, descrisa drept piesa finala a trupei Beatles,…

- Legendara formatie The Rolling Stones a cucerit din nou topurile muzicale britanice, dupa ce vineri s-a plasat pentru a 14-a oara pe primul loc in clasamentele de specialitate cu noul sau album, "Hackney Diamonds", informeaza Reuters.

- Producatorul francez cu sediul la Berlin, cunoscut sub numele de Keanler, se aliaza cu artistul britanic Tudor pentru a aduce in lumina reflectoarelor “Orbit”. Keanler a devenit o prezența in creștere in scena muzicii house melodice, cu multiple hituri care au acumulat peste 60 de milioane de stream-uri…

- Piesa “Us” ne poarta intr-o calatorie muzicala fermecatoare, in care se imbina cu grație o atmosfera relaxanta și lina cu versuri ce exploreaza diferite aspecte ale iubirii. Melodia debuteaza cu acorduri blande de chitara și un instrumental mangaietor care imediat stabilește o atmosfera calma și plina…

- BLANCO continua seria de singleuri ce anunța viitorul album cu o colaborare total neașteptata alaturi de Oana Matache pentru piesa “Asta Vrea”. Din imaginile postate de cei doi pe Instagram, piesa se anunța a fi un single ce imbrațișeaza nostalgia anilor 2000, iar videoclipul pare a fi filmat intr-o…

- Taylor Swift a dominat din nou MTV Video Music Awards (VMA), caștigand la fiecare categorie la care a fost nominalizata, intr-o seara care a celebrat muzica latina, precum și 50 de ani de hip-hop, informeaza The Guardian.

- Alexandra Ungureanu, in varsta de 41 de ani, a avut in ultima perioada concerte peste tot in țara, iar acum dezvaluie ce planuri are pe plan muzical și cu ce jurat de la Vocea Romaniei vrea sa colaboreze.„Sunt inca in cautari, sunt piese in studio, dar inca imi caut o echipa, care sa ma reprezinte,…

- YUKA și Zodier au adus ,,La Sacou” la Palatul Dacia-Romania. Recent, vizitatori ai Night Tour-urilor marca Art Safari au avut parte și de un moment surpriza live, acustic, realizat de cei doi artiști. Piesa ,,La Sacou” i-a surprins pe iubitorii de arta, reprezentand ,,ultimul exponat” al turului. YUKA…