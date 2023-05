Cea mai mare scădere a pieței imobiliare din România, înregistrată la Cluj Potrivit stiridecluj.ro, in Cluj-Napoca s-au vandut cu 36% mai puține apartamente in 2023 decat anul trecut. In Romania, criza economica și-a pus amprenta și asupra construcțiilor de locuințe noi, in timp ce la Cluj numarul de contracte de vanzare cumparare a scazut drastic. In termeni de cerere, evolutia vanzarilor de apartamente a inceput sa scada de la jumatatea anului 2022 in marile orase din tara cu procente cuprinse intre 20-30%, cu exceptia Bucurestiului. In primul trimestru al acestui an, numarul apartamentelor vandute la nivel national a fost cu 23% mai mic decat in aceeași perioada a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

