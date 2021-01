Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca cea mai mare pensie incasata in Romania depașește 78.000 de lei, insa contribuțiile ar acoperi o pensie de puțin peste 5.000 de lei. Turcan susține ca este vorba de o pensie de serviciu. „Cea mai mare pensie din Romania este in valoare de 78.634 de lei,…

- „A fost o perioada cand banii pentru pensii se includeau in bugetul de stat, nu era un buget distinct la pensiilor. Au fost perioade cu plus intre venituri, dar de cele mai multe ori bugetul de stat ca sa contribuit sa acopere bugetul de pensii. Guvernul va trebui sa dea raspuns la trei probleme. Primul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, 7 noiembrie, intr-o intervenție telefonica la Realitatea Plus, ca pensiile vor crește și in anii viitori, dar in funcție de posibilitațile bugetare, pe care pana la finalul anului le va analiza și prezenta ministrul Finanțelor, informeaza G4Media.ro.”Pensiile…

- "Primul mesaj catre pensionari este ca pensiile vor creste si anul viitor si in anii viitori. Cresterile pe care le vom face vor fi fundamente pe calcule care arata seriozitatea cu care abordeaza Guvernul aceasta problema", a declarat Violeta Alexandru, in direct la Romania TV. Ministrul Muncii…