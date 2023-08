Cea mai mare pastravarie din Romania a fost inaugurata pe lacul Oașa. Va produce un sfert din cantitatea totala de pastrav a țarii O cooperativa agricola cu sediul in Prahova a inaugurat cea mai mare ferma piscicola de pastrav din țara, in munții Șureanu pe lacul Oașa. Dupa ce vor fi instalate toate vivierele prevazute de proiect, pastravaria va ajunge sa produca pana la 800-1000 de tone de pește pe an, adica 25% din intreaga cantitate de pastrav […] Citește Cea mai mare pastravarie din Romania a fost inaugurata pe lacul Oașa. Va produce un sfert din cantitatea totala de pastrav a țarii in Alba24…